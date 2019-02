Falece em Rio Preto homem atropelado na Estação

Faleceu no inicio da tarde da ultima quarta feira (13), no Hospital de Base em São José do Rio Preto, João Augusto dos Santos, de 42 anos, que foi atropelado por um carro, na rua Thomaz Paes da Cunha Filho, no bairro Estação, em Votuporanga, no último sábado (9).

De acordo com informações, a vítima foi atingida por um veículo e sofreu ferimentos graves na região da cabeça, sendo socorrida pela equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), para à Santa Casa local, de onde foi transferido para o HB (Hospital de Base) em Rio Preto, onde permaneceu internado.

João Augusto dos Santos residia em uma entidade assistencial na cidade. O sepultamento aconteceu no Cemitério Jardim das Flores em Votuporanga, às 15h, desta quinta-feira.