INTER DE LIMEIRA 1 X 1 CAV

Empate ruim para os dois na Série A2.

O Votuporanguense saiu na frente com gol de Cristiano, mas França empatou na segunda etapa.

Buscando um espaço dentro do G8 da Série A2 do Campeonato Paulista, Inter de Limeira e Votuporanguense ficaram no empate por 1 a 1 nessa quarta-feira, no Estádio Major Levy Sobrinho, em Limeira, pela sétima rodada da primeira fase.

O Inter, com nove pontos, é o primeiro fora da zona de classificação, na nona posição, apenas um ponto atrás do oitavo Santo André.

O CAV, com cinco pontos, está na 11ª colocação e se preocupa também com a proximidade com a zona do rebaixamento. O Penapolense, primeiro time dentro da zona perigosa tem apenas um ponto a menos do que a equipe de Votuporanga.

TUDO IGUAL

Mesmo jogando fora de casa, o Votuporanguense começou melhor e não demorou para abrir o placar. Logo aos dez minutos, Cristiano recebeu dentro da área e fuzilou para o fundo do gol, colocando o CAV em vantagem.

Aos poucos, a Inter de Limeira tentou responder, mas só conseguiu o gol de empate no segundo tempo, também aos dez minutos. Após cruzamento da esquerda, a defesa do Votuporanguense não conseguiu cortar e França aproveitou o bate-rebate dentro da área para completar para o gol.

EMPATE RUIM PARA OS DOIS

Nos minutos finais, o time da casa pressionou em busca do gol da virada, mas não conseguiu mais movimentar o placar. O Votuporanguense se fechou bem e ainda assustou nos contragolpes.

Os dois times pareciam insatisfeitos com o empate, mas também não queriam se abrir demais. Sem mais lances de muito perigo, o jogo terminou mesmo em 1 a 1.

PRÓXIMOS JOGOS

Os dois times voltam a campo no próximo final de semana. Primeiro, no sábado, o Votuporanguense recebe o Nacional no Plínio Marin, em Votuporanga. Depois, no domingo, a Inter de Limeira vai ao Canindé, em São Paulo, enfrentar a Portuguesa.