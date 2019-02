PF investiga irregularidades na Prefeitura de Jales

Nesta segunda fase da operação Farra do Tesouro a PF cumpriu dois mandados de prisão e seis de busca e apreensão na manhã de ontem (14); chefe de licitação foi afastado.

Uma operação realizada pela Polícia Federal nesta quinta-feira (14), em Jales (SP), investiga fraudes em licitações envolvendo a prefeitura e uma corretora de seguros. Esta é a segunda fase da operação Farra do Tesouro, deflagrada em julho do ano passado.

Ainda era de madrugada quando a polícia iniciou os trabalhos da operação, que investiga desvios de recursos públicos na prefeitura. As equipes saíram para cumprir dois mandados de prisão e seis mandados de busca e apreensão.

Conforme apurado, o delegado da PF pediu o afastamento do chefe do setor de licitações, que foi impedido de chegar a 200 metros de distância do prédio da prefeitura.

A partir da análise da documentação apreendida na primeira fase da operação, a Polícia Federal concluiu que a contratação de seguros da frota dos veículos do município era feita de forma suspeita e pode ter causado prejuízo a prefeitura, a partir de 2015.

Os principais crimes investigados são organização criminosa, peculato, estelionato e fraude à licitação. Os presos serão ouvidos pela autoridade policial na sede da PF em Jales e encaminhados para cadeia pública da região onde permanecerão à disposição da Justiça.