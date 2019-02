Por enquanto a chuva só causou prejuízo, não vamos esperar uma tragédia para corrigir este serio e velho problema de escoamento

Danilo Camargo –

Uma chuva de 1h30 foi suficiente para causar um verdadeiro caos nos pontos mais críticos de alagamentos em Votuporanga. Como sempre a s ruas Pe. Izidoro Cordeiro Paranhos e a Ceara esquina com a Sergipe demostraram que temos um problema, um grave risco. As fotos e vídeos feitos por populares causam comoção a quem vê e assiste. Agora para as famílias e comerciantes que tem seus maiores bens nessas áreas a angustia e temor toma conta.

Não há o que fazer quando chove acima de 50 milímetros num curto espaço de tempo, basta torcer para que a tempestade passe logo e a água escoe rapidamente, mas nem sempre e assim, sobra prejuízo e fica muita indignação com um problema que já poderia ter sido resolvido não somente nesta administração municipal, mas também nas anteriores.

Resta a todos a promessa de que ainda vamos ter uma discussão sobre esse problema e que desta sobre alguma ideia para resolver definitivamente essa situação. Não podemos mais esperar a próxima chuva e lembrar que o problema persiste. Vamos unir as lideranças e mostrar que Votuporanga tem compromisso com sua população. Não vamos esperar que aconteça uma tragédia e que possa ser tarde demais para reparar o erro.