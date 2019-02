São Paulo só empata e é eliminado em vexame histórico na Libertadores

Como já é tradição no nosso calendário, a quarta-feira foi de muito futebol nos mais diversos campeonatos do mundo da bola.

Começando o giro de resultado pela pré-Libertadores, com vexame de um gigante. Diante de mais de 44 mil torcedores, o São Paulo não conseguiu reverter em casa o revés sofrido no jogo de ida contra o modesto Talleres, da Argentina. Precisando vencer por três gols de diferença, o Tricolor não saiu do zero a zero e deu um adeus amargo e precoce à competição. Essa foi a pior campanha do time paulista na competição.

No campeonato Carioca, emoção e homenagens. Na primeira partida após a tragédia no Ninho do Urubu, em que dez jogadores da base do Flamengo morreram por conta de um incêndio, Vasco e Resende prestaram homenagens. Destaque para o Vasco, que respeitando a grandeza de sua história, homenageou o maior rival com uma pequena bandeira rubro-negra e uma mensagem de “vamos juntos” estampado na camisa. Os jogadores do Resende entraram em campo com camisetas com os rostos e os nomes dos dez garotos.

Com a bola rolando, melhor para o Gigante da Colina, que bateu o adversário por três a zero e está na final. Vale lembrar que a equipe ainda não perdeu neste primeiro turno do estadual.

Também teve partidas pela Copa do Brasil. Na Paraíba, o Botafogo bateu o Campinense por dois a zero e garantiu a permanência no torneio. A equipe roraimense do São Raimundo empatou em zero a zero com o América Mineiro. Melhor para os visitantes, que ficaram com a classificação, graças a vantagem do empate. O mesmo ocorreu no Acre, já que Rio Branco e Bahia empataram em dois a dois.

Jogando no Rio Grande do Sul, a Chapecoense não conseguiu sair do zero a zero com o São José, mas assegurou a vaga. O Goiás não precisou disso, porque fora de casa, derrotou o Sergipe por dois a zero. O mesmo aconteceu com o Avaí, que atropelou o Real Ariquemes, de Rondônia, por quatro a um.

E na Liga dos Campeões, teve brasileiro fazendo a diferença. Na Holanda, o Real Madrid bateu o Ajax por dois a um. Vinícius Junior, como bom menino que é, deu uma bela assistência para Benzema abrir o placar. Do lado dos holandeses, David Neres também deu uma assistência para o Ajax descontar. Asensio ainda fez mais um e garantiu a vitória do Real por dois a um.

Em Londres, o Tottenham não teve perdão e aplicou três a zero no Borussia Dortmund.