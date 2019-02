CAV em má fase recebe o Nacional neste sábado

O Votuporanguense quer aproveitar o fator casa e buscar a primeira vitória no Campeonato Paulista da Série A2, a partida esta marcada para as 16h (A5).

O Votuporanguense quer aproveitar o fator casa e buscar a primeira vitória no Campeonato Paulista da Série A2. Agora sob comando do técnico Alberto Félix, a Pantera faz dois jogos seguidos na Arena Plínio Marin: neste sábado, às 16 horas, contra o Nacional; na próxima semana, contra o Água Santa. O time alvinegro aparece na 11ª colocação, com cinco pontos – cinco empates e duas derrotas.

A princípio, para pegar a equipe nacionalina, o comandante votuporanguense deverá mandar a campo a mesma formação que iniciou o empate por 1 a 1 com a Inter de Limeira, na última quarta-feira, no Limeirão, em Limeira.

Assim, os donos da casa terão: Bruno Pianissolla; Paulo Henrique, Luanderson, Renato Justi e Daniel Belão; Alíson, Ricardinho e Dudu; Erick Salles, Cristiano e Wesley Natã.

COMO É?

O Paulista A2 passou por mudanças com relação ao modelo de 2018. São 15 rodadas na primeira fase, com os dois piores sendo rebaixados e os oito melhores indo ao mata-mata.

Depois, quartas de final, semifinal e final, sempre em jogos de ida e volta. Os finalistas sobem para o Paulistão, enquanto o campeão garante vaga na Copa do Brasil de 2020. O Estadual começou em 19 de janeiro e acaba em 1º de maio.