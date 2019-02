Anvisa proíbe venda de frango da Perdigão por suspeita de salmonella

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a distribuição e comercialização de diversos lotes de frango da marca Perdigão. A ação foi motivada pela suspeita de contaminação por salmonella na carne.

De acordo com resolução publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (14), a empresa BRF, dona da marca, comunicou à Anvisa o recolhimento voluntário do produto. A bactéria identificada foi a Salmonella enteritidis.

A agência determinou que a empresa promova o recolhimento de todo o estoque existente no mercado.

Em nota emitida nesta quarta, a BRF explica que, “caso esses alimentos não sejam completamente fritos, cozidos, assados ou manuseados conforme descrito nas embalagens, a Salmonella enteritidis representa risco à saúde, podendo causar infecção gastrointestinal”.

Os consumidores que tiverem comprado os produtos devem entrar em contato com a empresa, por meio do telefone 0800-0311315 ou pelo e-mail recolhimento.sac@brf-br.com. O objetivo é esclarecer dúvidas e realizar troca ou devolução.