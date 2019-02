Cachorro morre após ser picado por abelhas

“Huck” de 8 meses foi encontrado na rua e foi adotado pelo casal

Um filhote de cachorro, de 8 meses, foi encontrado morto após receber várias picadas de abelha na noite desta quinta-feira, 14. Um casal, dono do animal, registrou um boletim de ocorrência na Central de Flagrantes. Segundo eles, a colmeia está instalada na casa do vizinho há cerca de vinte dias. A dona do animal e um outro cão já haviam sido picados.

Segundo o boletim de ocorrência, ao chegar em casa, o comerciante de 33 anos encontrou o cachorro já sem vida no quintal da casa. Ele ainda informou que as abelhas estavam próximas do animal e no pote de água.

Segundo a dona do animal, o cachorro foi adotado depois de ter sido abandonado. “Pegamos ele na rua, estava cheio de sarna. Então, decidimos cuidar dele, mas, chegando em casa, encontramos ele morto”, lamentou.