Encontro reúne veículos antigos da região

O evento é gratuito e acontece neste sábado, dia 16 em Catanduva.

A Associação de Antigomobilistas da Região de Catanduva (Arca) promove neste sábado, dia 16, mais uma edição do Encontro de Veículos Antigos na Praça da Matriz de Catanduva (a 138 Km de Votuporanga). O evento é gratuito e acontece das 15h às 19h.

O encontro, que era realizado aos domingos, neste ano, passa a ser de sábado. O objetivo é contemplar um maior número de interessados no evento e evitar o confronto com encontros de outras cidades.

A atividade atrai colecionadores e apreciadores, de todas as idades, de veículos antigos, proporcionando o resgate e a preservação do acervo existente em Catanduva, além da troca de informações e intercâmbio entre fãs, admiradores, entusiastas e interessados no assunto.

Na ação são expostos entre 25 e 50 carros e participam colecionadores de Catanduva e toda região.