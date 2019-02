Falecimentos

Maria Batista Mussuline Pereira

Faleceu nesta sexta-feira, às 9h, na Santa Casa de Rio Pretos, aos 70 anos, a Sra. Maria Batista Mussuline Pereira. Ele que era casada com Eduardo Umbeline Pereira deixa a filha: Milena Umbeline Carloti. Ela teve como seu último endereço a rua José Tolentino de Souza, 2748 – Residencial do Lago – Votuporanga. Seu corpo está sendo velado neste sábado no Rosa Mística Cemitério e Crematório, mesmo local que será sepultado, hoje, às 10h30.

Ana Paula Cristina Alves

Faleceu nesta sexta-feira (15), as 01h05, na Santa Casa de Votuporanga, aos 20 anos, Ana Paula Cristina Alves. Ela deixa os pais Paulo Roberto Alves e Sonia Cristina Moreira da Silva. Natural de Votuporanga, teve como ultimo endereço a rua José Vicente, 131 – CDHU II – Valentim Gentil. Seu corpo foi velado nesta sexta-feira sábado no Cemitério de Valentim, onde foi sepultado às 17h.

Adalberto Varlei Murari

Faleceu no ultimo dia 14, às 21h40, na Santa Casa de Votuporanga, aos 54 anos, o Sr. Adalberto Varlei Murari. Ele deixa a esposa Rosemeire da Costa Murari e os filhos: Ana Carolina e João Pedro. Mecânico, natural de Américo de Campos, teve como ultimo endereço a rua Manoel Garcia da Rocha, 3070 – Cohab Cris – Votuporanga. Seu corpo foi velado e sepultado ontem (15), às 17h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.

Jeronimo Aparecido de Oliveira

Faleceu no ultimo dia 14, às 20h35, na Santa Casa de Votuporanga, aos 74 anos, o Sr. Jeronimo Aparecido de Oliveira. Ele era casado com a Sra. Nilza de Paula Gabriel e deixa os filhos: Luiz Carlos, Rosemeire e Rosani. De profissão calceteiro (construtor de calçadas), teve com último endereço a rua Theodoro Wille, 3980 – Vila América – Votuporanga. Seu corpo foi velado no Velório Municipal de Votuporanga no dia 15, e foi sepultado no mesmo dia às 15h no Cemitério Municipal de Votuporanga.