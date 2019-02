Loja de gás sofre furto em Votuporanga

Na madrugada de quinta-feira (14), uma revendedora de botijões de gás, localizada na rua Padre lzidoro Cordeiro Paranhos, no bairro Jardim dos Pinheiros, em Votuporanga, foi invadida e teve três botijões furtados.

De acordo com informações repassadas pelo proprietário do estabelecimento aos investigadores, ao chegar para trabalhar, já na manhã da quinta-feira, observou o alambrado arrombado e percebeu que havia algo errado.

No interior do comércio, à vítima percebeu que faltavam três botijões de gás de cozinha de 13 kg, cheio. Diante do furto, o homem compareceu ao 1º Distrito Policial para registar a ocorrência que está sob os cuidados da DIG (Delegacia de Investigações Gerais).