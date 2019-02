“O Pequeno Príncipe” Peça infantil será apresentada dia 20 de março no Centro de Convenções

“O Pequeno Príncipe”, da obra de Saint Exupéry, com concepção e direção de Daniel Neves, será apresentado dia 20 de Março às 20h no Centro de Convenções jornalista Nelson Camargo. Os ingressos custam R$30,00(Inteiro), R$20,00 (Antecipado) e R$10,00 (Preço promocional para escolas).

Critica –

“O Pequeno Príncipe”

Por: DIB CARNEIRO NETO “Uma das maiores referencias de teatro infantil no Brasil”

ACERTO E AGILIDADE EM ADAPTAÇÃO ARRISCADA. Vale a pena falar também da eficiente adaptação de O Pequeno Príncipe, clássico de Saint Exupéry, pela Cia. Artemídia e Mídia Produções Artísticas. Salta aos olhos o cuidado e o profissionalismo da montagem, nos mínimos detalhes. O diretor, adaptador, cenógrafo, figurinista, iluminador, autor da trilha e, ufa!, também o ator protagonista, Daniel Neves, é apaixonado por essa obra há anos e felizmente não deixou que esse deslumbramento pudesse afetar seu inegável talento. Trata-se de um dos livros mais difíceis de serem adaptados para o teatro, pois o Pequeno Príncipe fica em cena o tempo todo e os personagens inúmeros vão surgindo até ele, um a um, cada qual com seu momento. O risco de o ritmo ficar ralentado e cansativo é grande, pois a dinâmica é uma só e as crianças percebem que será esse o ‘jogo’ o tempo todo: um personagem por vez entra, contracena com o príncipe e sai, para nunca mais voltar. Daniel Neves escolheu cenas curtas, com o essencial do texto, sem excessos, de forma que tudo flui muito bem, sem cansar o público. Há, inclusive, um rápido prólogo, muito bem narrado, em que a plateia é contextualizada sobre a obra e sobre a vida de seu autor – e nada fica pesado. Os adereços são encantadores, como os desenhos do carneiro e do bode, que ganham bocas em alto relevo no papel.