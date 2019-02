PALESTINA – MP notifica moradores que não deixam agentes de saúde entrar nas casas

Em 45 dias, Palestina já soma mais do que o dobro de casos de dengue registrados em todo o ano passado.

O Ministério Público está notificando moradores de Palestina (a 83 Km de Votuporanga) que não deixam os agentes de combate à dengue entrar nas residências. A ação foi tomada depois do aumento no número de casos positivos de dengue na cidade. Só nos primeiros 45 dias desse ano, a quantidade de casos confirmados foi 125% maior do que em todo o ano de 2018.

De acordo o Secretário de Saúde de Palestina, Fábio Nunes Cortez, a Prefeitura recebeu a notificação do MP no dia 5 de fevereiro. “Após o inquérito instalado já foram registrados 34 notificações. São moradores que fizeram a recusa (não deixar os agentes entrar nas casas) e tiveram 24 horas para tomarem as providências”, disse.

Segundo Fábio, a ordem do MP é chamar a polícia, caso o morador não aceite a visita dos agentes de combate à dengue nas casas. Dos 34 moradores que já foram notificados, todos aceitaram a presença da equipe após notificação do MP, não sendo necessário acionar a polícia.

O Diário teve acesso ao inquérito civil que estabelece obrigações tanto à Prefeitura de Palestina como à população da cidade no combate ao mosquito Aedes aegypti. “Qualquer cidadão responsável, em ação ou omissão, envolvido com uso indevido de imóveis domiciliares, comerciais, industriais ou baldios, assim como bens públicos de uso comum, tanto da zona urbana quanto a zona rural, será responsabilizado criminalmente, caso venha impedir a ação de agentes de saúde”, diz trecho do inquérito.

O secretário da saúde afirma que a Prefeitura está tomando medidas para eliminar os focos de procriação do mosquito transmissor. “Às vezes, as pessoas deixam os agentes só ver a parte externa da casa. O problema também está na parte interna, na traseira da geladeira ou no ralo do banheiro”, destaca.

Neste ano, durante os primeiros 45 dias foram 327 casos positivos de dengue em Palestina, 212 estão em investigações e 98 foram descartados. Durante todo o ano passado, na cidade, foram registrados 145 casos positivos de dengue, ou seja, em menos de dois meses, Palestina teve mais do que o dobro do número de casos de dengue de todo ano de 2018. (Colaborou Rone Carvalho)