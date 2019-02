PM prende ladrões de veículos

No início da madrugada desta sexta-feira (15), a Polícia Militar de Jales prendeu dois criminosos em flagrante após o furto de um veículo na Avenida Maria Jales.

De acordo com informações, os policiais militares realizavam patrulhamento pela avenida, quando avistaram um indivíduo mexendo em fios elétricos no interior de um veículo GM/Celta e outro homem pelo lado de fora.

Suspeitando da atitude dos indivíduos, os policiais realizaram a abordagem, e descobriram que o carro havia acabado de ser furtado na Rua Seis.

Além do veículo, os dois criminosos, ambos já possuindo registros criminais, também furtaram três folhas de cheques, uma no valor de R$ 18.500,00 e duas no valor de R$ 2.000,00 cada.

Após esclarecida à ação criminosa, os homens resistiram a prisão e entraram em luta corporal com os militares, que os algemaram e conduziram para à Central de Polícia, de onde posteriormente foram levados para à cadeia de Santa Fé do Sul/SP. O veículo foi devolvido ao proprietário.