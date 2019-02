Salve geral: SSP diz que orientou PM para ação preventiva

Mensagem que circula no Whatsapp e redes sociais diz que PCC promoverá ataques em represália à transferência de seus líderes para presídios federais

Comando da PM disse que passou orientações para ação “eminentemente preventiva”

Circula pelo Whatsapp e redes sociais uma mensagem de alerta para ataques “contra a mídia a polícia e o governo”, a partir das 21h deste sábado (16), em represália à transferência de integrantes do PCC dos presídios paulistas para unidades federais.

Em nota, a SSP (Secretaria de Segurança Pública) disse que o Comando da Polícia Militar adotou medidas de “orientação ao efetivo sobre reforço nas medidas de segurança”. “As ações de ordem operacional são de caráter eminentemente preventivo e objetivam potencializar a sensação de segurança na sociedade”, informou a secretaria.

A mensagem que circula é assinada pelo “Primeiro Comando da Capital”. “Viemos através deste comunicar a população do estado de São Paulo que estaremos em guerra contra a opressão do governo com nosso irmão Marcola, não iremos aceitar a transferência do nosso irmão, vamos tocar fogo no estado”, diz.

“Não fica moscando na rua pra você não ser estatística. Sábado a partir das 21h é guerra, atenção população”, continua a mensagem.

O governo do Estado realizou nesta semana a transferência de 21 presos considerados a alta cúpula do PCC, facção ligada ao tráfico de drogas que age dentro e fora dos presídios de São Paulo. Eles foram levados para penitenciárias federais de segurança máxima.

A SSP reforça que, por enquanto, não possui motivos para acreditar que as ameaças sejam reais. “Em relação ao exposto, até o momento, não há quaisquer elementos concretos que indiquem a iminência da eclosão de ações criminosas contra o poder público ou seus agentes, em especial os integrantes das forças de segurança pública, como forma de retaliação a serem praticadas por indivíduos ligados aos presos recém transferidos”, diz a secretaria.

Mensagem que circula para alerta contra ataques (Foto: Reprodução)