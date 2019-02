SEM NOVIDADES – Chuva causa o mesmo transtorno de alagamento nos mesmos locais, pontualmente

Por enquanto a chuva só causou prejuízo, não vamos esperar uma tragédia para corrigir este sério e velho problema de escoamento.

Danilo Liévana de Camargo

Uma chuva de 1h30 foi suficiente para causar um verdadeiro caos nos pontos mais críticos de alagamentos em Votuporanga. Como sempre as ruas Pe. Izidoro Cordeiro Paranhos e a Ceara esquina com a Sergipe demostraram que temos um problema, um grave risco. As fotos e vídeos feitos por populares causam comoção a quem vê e assiste. Agora para as famílias e comerciantes que tem seus maiores bens nessas áreas a angustia e temor tomou conta.

Não há o que fazer quando chove acima de 50 milímetros num curto espaço de tempo, basta torcer para que a tempestade passe logo e a água escoe rapidamente, mas nem sempre e assim, sobra prejuízo e fica muita indignação com um problema que já poderia ter sido resolvido não somente nesta administração municipal, mas também nas anteriores.

Resta a todos a promessa de que ainda vamos ter uma discussão sobre esse problema e que desta sobre alguma ideia para resolver definitivamente essa situação. Não podemos mais esperar a próxima chuva e lembrar que o problema persiste. Vamos unir as lideranças e mostrar que Votuporanga tem compromisso com sua população. Não vamos esperar que aconteça uma tragédia e que possa ser tarde demais para reparar o erro.

Segundo bombeiros, imóveis foram invadidos pela água, mas nenhuma ocorrência com gravidade foi registrada.

A forte chuva que atingiu Votuporanga no final da tarde desta quinta-feira (14) assustou moradores, pedestres e motoristas que tiveram seus carros submersos na altura dos vidros.

Segundo os Bombeiros houve 4 chamados de emergências, todos com pedido de ajuda por inundação, mas nada mais grave e nem vitimas foram registrados.

Os pontos alagados já são conhecidos dos votuporanguenses: entrada do Setor Norte, na avenida Emilio Arroyo Hernandes; esquina das rua Ceará e Sergipe, que após passar a chuva sobrou um cratera no local; rua Pe. Izidoro Cordeiros Paranhos, que mais parecia um rio e que causou prejuízos para lojistas e moradores que tiveram seus imóveis invadidos pela água. Na Pe. Paranhos uma creche foi invadida pela água, mas não foi registrado nenhum incidente.

Já na avenida 9 de julho a força da água foi tão grande que lançou uma tampa de bueiro para o alto e jorrou um volume enorme de água para fora; Por outro lado no bairro dos Comerciários, no final da rua João Vitorino, a enxurrada abriu um erosão levando parte do asfalto e deixando o local em situação de perigo.

A Prefeitura emitiu uma nota sobre os alagamentos na cidade: “a Defesa Civil de Votuporanga está trabalhando no atendimento das ocorrências necessárias junto ao Corpo de Bombeiros. É importante ressaltar que a chuva do fim da tarde de quarta foi muito forte e em curto período de tempo, mais de 50 milímetros em cerca de 40 minutos. Com relação à escola localizada na rua Padre Izidoro, a água não entrou no prédio graças às barreiras de contenção e aos canais de escoamento que a Prefeitura construiu em 2017. O problema de alagamentos em alguns pontos da cidade como, por exemplo, a rua Padre Izidoro e a rua Ceará no cruzamento com a Sergipe, se arrasta por décadas. As galerias existentes são muito antigas e não suportam a grande quantidade de água dessas fortes chuvas, características desta época do ano. Em 2012, a Prefeitura de Votuporanga chegou a iniciar uma obra que solucionaria o problema na Padre Izidoro, mas os trabalhos não foram concluídos. Desde o início de 2017, a atual Administração tenta buscar recursos para conclusão dessa grande obra. Na última semana, a Câmara Municipal aprovou uma lei que autoriza a Prefeitura a obter financiamento de cerca de R$ 2 milhões para realizar as obras antienchentes nessas regiões. Com a aprovação da Lei, a Prefeitura trabalha, agora, na elaboração de um processo licitatório para contratação deste financiamento, junto a instituições financeiras. Na sequência, a Prefeitura contratará as empresas que realizarão as obras para solucionar, em definitivo, os problemas de alagamento”.

Repercussão

Na manhã de ontem o prefiro João Dado reuniu secretários, vereadores e imprensa em seu gabinete para anunciar um pacote de obras antienchentes.

Entre os locais afetados pela chuva, a avenida Emílio Arroyo Hernandes, no bairro Pozzobon, segundo João Dado haverá um investimentos para acabar com o problema. O vereador Serginho da Farmácia – que representa o bairro Pozzobon, cobrou a necessidade urgente do início dos trabalhos para evitar mais estragos e transtornos aos moradores e comerciantes daquele setor da cidade.

Serginho refere-se ao trecho da avenida Emílio Arroyo – a rua Leonardo Comar local que frequentemente inunda com as chuvas e acaba alagando lojas, posto de combustível, imóveis residenciais e comerciais. O vereador disse que a população da zona norte aguarda esse investimento há anos. Por sua vez, Dado anunciou que as galerias de águas pluviais serão substituídas por tubos maiores e com capacidade para suportar o volume de água.

Neste caso especifico, de acordo com o prefeito, as obras começam a partir de março e que para isso a Saev Ambiental já comprou os tubos que serão colocados naquele trecho.

Assunto foi abordado na manhã desta sexta-feira (15/2) em coletiva de imprensa com o Prefeito João Dado

O Prefeito João Dado reuniu imprensa e vereadores na manhã desta sexta-feira (15/2) para falar sobre as obras antienchentes que a Prefeitura irá executar com o financiamento aprovado pela Câmara Municipal na última semana. Com a aprovação da Lei, a Prefeitura trabalha, agora, na elaboração de um processo licitatório para contratação deste financiamento, junto a instituições financeiras. Na sequência, a Prefeitura contratará as empresas que realizarão as obras para solucionar, em definitivo, os problemas de alagamento que ocorrem em alguns pontos da cidade há mais de 40 anos.

Cerca de R$ 5 milhões deverão ser investidos em obras nas regiões da Rua Padre Izidoro Cordeiro Paranhos e Avenida José Silva Melo, no bairro Vila América; na Rua Ceará, no trecho do cruzamento com a Rua Sergipe seguindo pela Rua das Bandeiras até a Avenida Antônio Augusto Paes; na Rua dos Lírios, bairro São João; e também na Avenida Anita Costa.

Problema antigo

O problema de alagamentos em alguns pontos da cidade como, por exemplo, a Rua Padre Izidoro e a Rua Ceará no cruzamento com a Sergipe, se arrasta por décadas. As galerias existentes são muito antigas e não suportam a grande quantidade de água dessas fortes chuvas, características desta época do ano.

Em 2012, a Prefeitura de Votuporanga chegou a iniciar uma obra que solucionaria o problema na Padre Izidoro, mas os trabalhos não foram concluídos.

Reparos e Obras

A forte chuva registrada no fim da tarde desta quinta-feira, mais de 50 milímetros em cerca de 40 minutos, causou alguns danos em ruas da cidade que já estão sendo reparados pelas equipes da Prefeitura desde as primeiras horas desta sexta.

No cruzamento das Ruas Sergipe e Ceará, uma equipe da Secretaria de Obras sinalizou o local por volta das 18h desta quinta-feira (14/02) e desde o início da manhã desta sexta-feira servidores da pasta permaneceram no local para realizar os reparos. Naquela região, o projeto contempla a instalação de novas galerias de águas pluviais em uma extensão de aproximadamente 220 metros que interligarão com a galeria da Avenida Antônio Augusto Paes, passando pela Rua das Bandeiras.

Outro ponto que registrou alagamento nesta semana por conta da forte chuva foi um trecho da Avenida Emílio Arroyo Hernandes, no bairro Pozzobon. O local receberá uma obra para ampliar a capacidade de escoamento de águas de chuva com instalação de novas galerias, no total, estão sendo adquiridos 370 metros de tubulação, sendo 273 metros de tubo de concreto armado de 1,2 metros de diâmetro e mais 97 metros de tubos de concreto armado de 0,6 metros. A obra ocorrerá a partir do cruzamento das Avenidas Emílio Arroyo Hernandes e Mário Pozzobon com a Rua Leonardo Commar.