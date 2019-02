Carga de cigarros contrabandeados é apreendida

Durante a fiscalização, foram encontradas no compartimento de cargas do veículo várias caixas de cigarros ilegais. Perguntado, o homem disse que estava trazendo a carga do Paraguai, mas não disse aos policias para onde levaria os cigarros.

A carga foi apreendida e o homem foi levado para a delegacia da cidade, onde o caso foi registrado. Ele deve ficar preso até passar por audiência de custódia.