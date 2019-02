Votuporanguense 1 x 1 Nacional – CAV empatou de novo e fica estacionado na 11º posição

Emerson Mi fez o gol do Nacional no primeiro tempo, enquanto Dudu do CAV deixou tudo igual na etapa final.

Nem mesmo no dia de seu aniversário de 100 anos, o Nacional conseguiu voltar a vencer para colar de vez no G8 do Campeonato Paulista da Série A2. Na tarde deste sábado, em partida válida pela oitava rodada, o Naça visitou e ficou no empate com o Votuporanguense, pelo placar de 1 a 1 na Arena Plínio Marin. Emerson Mi fez o gol do time visitante, enquanto Dudu deixou tudo igual.

O empate é ruim para os dois lados, isso por que ambas as equipe seguem ‘estacionadas’ na parte intermediária da tabela. Com oito pontos, o Nacional está na décima colocação, distante da zona de classificação às quartas de final.

Já o CAV vem logo atrás, na 11ª posição, com seis pontos. O duelo marcou a estreia do técnico Alberto Felix perante a sua torcida em Votuporanga.

PRIMEIRO TEMPO

Jogando em casa, o Votuporanguense começou tendo mais posse de bola e por isso ditou o ritmo do jogo nos primeiros minutos, abusando dos cruzamentos na área. Enquanto isso, o Nacional aproveitava os espaços dados defensivamente pelo time mandante para responder em contra-ataques rápidos.

Em um desses lances, aos cinco minutos, Matheus Lú apareceu livre na área e parou em uma defesa a queima roupa do goleiro Bruno Pianisolla.

A partir daí, os donos da casa tentaram se reorganizar do meio-campo para trás e aos 19 minutos, conseguiram responder o adversário a altura.

Após boa troca de passes entre Alisson Mira e Wesley Natã, a bola foi cruzada na área com precisão, mas ninguém conseguiu chegar na bola para manda-la para o fundo das redes, perdendo a melhor chance do Votuporanguense no primeiro tempo.

NAÇA NA FRENTE

Porém o primeiro gol do jogo saiu mesmo pelos lados do Nacional. Aos 34 minutos, aproveitando mais uma vez os espaços, a equipe visitante foi precisa em um contra-ataque fulminante e Emerson Mi, livre, abriu o placar.

Nos acréscimos, a equipe da capital ainda teve a chance de ampliar, mas no primeiro lance parou na trave e no segundo Bruno Pianisolla mais uma vez fez uma grande defesa depois de uma cabeçada de Matheus Lú. Por isso, o primeiro tempo terminou com a vitória parcial do Naça.

SEGUNDO TEMPO

Na volta do intervalo, o Votuporanguense se mandou para o ataque em busca do empate e isso não demorou para acontecer. Logo aos três minutos, após a bola ser afastada depois um escanteio cobrado na área, Dudu pegou a sobra, e encheu o pé para marcar um bonito gol no ângulo e deixar tudo igual no placar.

Depois disso, a qualidade do jogo melhorou um pouco e as duas equipes procuraram a todo custo chegar com perigo ao gol adversário. Mesmo assim apesar de algumas boas tentativas, o placar permaneceu o mesmo até o apito final. Com isso, o jogo terminou mesmo com o empate em 1 a 1.

PRÓXIMOS JOGOS

Os dois times já voltam a campo no próximo sábado (23) às 15h para a disputa da nona rodada do Paulista A3. Na Arena Plínio Marin, o Votuporanguense encara o Água Santa, enquanto o Nacional recebe o Atibaia, no Estádio Nicolau Alayon, na capital paulista.