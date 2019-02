Votuporanguense x Nacional – Briga pelo G8 ou contra o rebaixamento?

As duas equipes ainda sonham com uma vaga na próxima fase, mas precisa se afastar das últimas colocações

(FI) – Votuporanguense e Nacional se enfrentam nesse sábado, às 16 horas, no Plínio Marin, em situação delicada na tabela da Série A2 do Campeonato Paulista. A partida, válida pela oitava rodada da primeira fase, define se essas equipes vão brigar pela classificação às quartas de final ou contra o rebaixamento.

Com cinco pontos, o Votuporanguense é um dos seis times que ainda não venceram após sete jogos e tem apenas um ponto a mais do que o Penapolense, que abre a zona do rebaixamento. Mesmo assim, não está muito longe do G8.

O Nacional, com sete pontos, está ainda mais próximo da zona de classificação e tem apenas três pontos a menos do que o Santo André, que começa a rodada na oitava colocação.

TÉCNICO NOVO, TIME IGUAL

O técnico Alberto Félix ainda está no início do trabalho, mas já deve repetir a formação titular pela primeira vez. Sem desfalques por lesão ou suspensão, a tendência é que o treinador repita a escalação que mandou a campo no empate por 1 a 1 com a Inter de Limeira, fora da casa, quando fez sua estreia.

Após a estreia, na última quarta-feira, o técnico não teve muito tempo para treinar e já volta a campo no sábado. Até por essa razão, ficaria difícil buscar novas alternativas dentro do elenco, que ainda está se acostumando com a metodologia do novo comandante.

MUDANÇAS NO NACIONAL

Para essa partida, o técnico Jorginho poderá contar com o retorno do zagueiro Gabriel, que entra no lugar de Everton Dias, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Com isso, Jefferson segue no time titular, dessa vez com novo companheiro de zaga.

Além disso, o treinador não sabe se poderá contar com o atacante Josué e o meia Emerson Mi. Caso eles não tenham condições físicas de atuar, Patrick e Lucas de Paula serão os substitutos.

“O time está desgastado com a sequência de partidas, mas vejo também uma crescente. A entrega e a vontade de ganhar ajudam muito. Esperamos voltar com alguma pontuação fora de casa”, analisou o treinador.