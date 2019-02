Adolescente morre esfaqueado em Palestina

Homicídio – Um adolescente de 15 anos morreu após ser esfaqueado durante uma briga na madrugada deste domingo (17), no bairro Coab em Palestina. O suspeito seria um homem de 32 anos, conhecido pela vítima, que está foragido.

De acordo com a Polícia Civil, o crime teria ocorrido depois de um desentendimento. Os motivos ainda não foram esclarecidos. O adolescente não resistiu aos ferimentos e morreu no local, antes da chegada dos socorristas do Samu. Ele foi encontrado ao lado de um pedaço de pau que teria sido utilizado na briga.

O delegado responsável por investigar o caso Malcolm Montanare Mano informou que pedirá a prisão do suspeito. “Depois do crime, ele fugiu do local, mas já temos a identificação dele”, disse. Ainda segundo o delegado, o adolescente e os suspeitos já possuem antecedentes criminais por envolvimento com o tráfico de drogas. No entanto, ele descarta que o crime tenha envolvimento com o tráfico.

