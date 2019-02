Batida entre carreta e carro deixa um morto em Pereira Barreto

Segundo a polícia, carga de leite ficou espalhada pela via. Trecho ficou interditado e já foi liberado.

Um homem morreu em um grave acidente, na tarde deste domingo (17), em uma ponte em Pereira Barreto (a 152 Km de Votuporanga).

De acordo com a Polícia Rodoviária, uma carreta carregada com leite bateu de frente com um carro. O motorista do veículo morreu no local.

A carreta tombou e atingiu a mureta de proteção. Com o impacto, a carroceria ficou danificada. A pista foi interditada por uma hora, por conta do vazamento da carga, e liberada horas depois.

Segundo a polícia, a carreta de Monte Castelo seguia para Patrocínio Paulista.