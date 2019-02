Curso de Formação de Sargentos está com inscrições abertas

Concurso da Força Aérea Brasileira abre vagas para nível médio, com previsão de ingresso em janeiro de 2020; Inscrições seguem até o dia 19 de março.

A Força Aérea Brasileira (FAB) abriu as normas de âmbito nacional para a ocupação de mais de 220 vagas na primeira turma do Curso de Formação de Sargentos da Aeronáutica (CFS), cujo ingresso está previsto para janeiro de 2020. As inscrições começaram nesta segunda-feira, 18 de fevereiro, e terminam no dia 19 de março de 2019. A taxa é de R$ 60,00.

Requisitos e vagas Concurso FAB

Para serem habilitados à matrícula no CFS 1/2020, os interessados de ambos os sexos não devem possuir menos de 17 e nem completar 25 anos de idade até 31 de dezembro de 2020. Também precisam ter concluído, na data da Concentração Final da seleção, o Ensino Médio. Demais exigências estão no edital.

As vagas estão distribuídas da seguinte forma: Mecânica de Aeronaves – somente para o sexo masculino (50), Material Bélico – somente para o sexo masculino (13), Guarda e Segurança – somente para o sexo masculino (30), Equipamento de Voo – ambos os sexos (6) e Controle de Tráfego Aéreo – ambos os sexos (128).

Seleção FAB e Curso de Formação

O processo seletivo é composto de provas escritas de Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Matemática e Física, inspeção de saúde, exame de aptidão psicológica, teste de avaliação do condicionamento físico e validação documental. As provas escritas estão previstas para o dia 2 de junho de 2019.

Os aprovados em todas as etapas do exame de admissão e selecionados pela Junta Especial de Avaliação (JEA) deverão se apresentar na Escola de Especialistas de Aeronáutica (EEAR), em Guaratinguetá (SP), no dia informado no edital, para habilitação à matrícula no Curso, que terá duração aproximada de dois anos.

Durante a realização do curso, o aluno estará sujeito ao regime escolar e fará jus à mesma remuneração que percebia por ocasião da matrícula, se militar da ativa da Aeronáutica, ou fixada em lei, além de alimentação, alojamento, fardamento, assistência médico-hospitalar e dentária, exclusivamente para si. No momento da matrícula o soldo é de R$1.066,00 (valor referente a 2019). Após conclusão do estágio, haverá a promoção à graduação de terceiro-sargento, e o soldo passará a R$3.825 (valor referente a 2019).

Após a conclusão do curso com aproveitamento, o aluno será promovido à graduação de Terceiro-Sargento e será distribuído e classificado em alguma das Organizações Militares do Comando da Aeronáutica, localizadas em todo o território nacional, de acordo com a necessidade da administração.

Validade

O prazo de validade do concurso FAB EA CFS 1/2020 se encerra em cinco dias corridos, a contar da data subsequente à realização da concentração final.

A FAB

A FAB – Força Aérea Brasileira é uma das Forças Armadas do Brasil e está subordinada ao Ministério da Defesa. A instituição foi fundada em 1941 e tem como patrono Alberto Santos Dumont. O lema da FAB é “asas que protegem o país”. A FAB é a maior força aérea da América Latina e lutou na segunda guerra mundial com os aliados na Europa.

