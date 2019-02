Moradores se unem em Associação e querem que outros bairros façam o mesmo

Os moradores dos bairros: Marão, Jardim Marin, Vila Muniz, Loteamento Nelson Camargo, Jardim Planalto, Estela Parque e Jardim Bela Vista de Votuporanga, fundaram e registraram uma Associação, com CNPJ e Estatuto, com a intenção de ajudar o Poder Público e também defender seus direitos.

Nos bairros citados moram mais de 5 mil pessoas e a ideia da Associação é participar das Audiências do Plano Diretor para além de discutir vários assuntos de interesse coletivo, auxiliar no crescimento sustentável de Votuporanga.

O presidente da entidade Bilto Herrera Junior conta que com a associação já discutiram varias ideias junto ao Poder Publico, com a intenção de levar desenvolvimento para aquele lado da cidade. “A nossa experiência foi muito frutífera e agora queremos que outros bairros se espelhem na nossa iniciativa e fundem também suas associações de bairros. É notóriao que audiências publicas para debater assuntos de interesse da coletividade não existe comparecimento de quem mais importa, a população. Por isso nos colocamos à inteira disposição para auxiliar e mostrar os caminhos de que como se monta uma associação de bairros”, propõe, Bilto.

Além do Bilto participam também desta Associação, o Egmar Marão que é o vice-presidente e o Antonio Carlos que responde pela secretaria da entidade. Todos eles moram nos respectivos bairros e sabem muito bem as necessidades de cada bairro associado. “Agora temos força para chegar ao Executivo e colocara na mesa o nosso ponto de vista, o que almejamos em cada área, seja ela na educação, saúde, manutenção, etc. Queremos ajudar o Poder Executivo a trabalhar em prol da nossa cidade”, explica Marão.