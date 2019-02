Polícia descobre fábrica de réplicas de Ferrari em SP

A Polícia Civil de São Paulo descobriu uma fábrica ilegal de réplicas de superesportivos. No local, um estúdio de design, os agentes do DEIC (Departamento Estadual de Investigações Criminais) encontraram carcaças falsificadas de modelos da Ferrari e Lamborghini.

A denúncia foi feita por um escritório de advocacia que representa o fabricante de Maranello, que recentemente apontou um dentista do interior do estado com uma réplica da Ferrari F50. A instalação foi descoberta no bairro Vila das Mercês, na zona sul da capital paulista.

Sem presos, três pessoas envolvidas foram ouvidas no DEIC. Segundo apurado, os veículos recebiam chassi e conteúdo de outros carros para compor a estrutura do veículo. As pessoas no local disseram que os carros seriam vendidos ou alugados para eventos, tais como casamentos e aniversários, por exemplo.

Entretanto, a fábrica infringiu o artigo 187 da Lei de Propriedade Industrial. Fotos e anúncios chegaram a ser revelados pelos envolvidos, que os ofereciam nas redes sociais. As carrocerias de fibra de vidro foram apreendidas e um inquérito foi instaurado.

Mais uma vez, a Ferrari conseguiu localizar falsas unidades de seus modelos, uma ação que o fabricante de Maranello mantém com grande eficácia em todo o mundo. Mesmo assim, nem tudo é descoberto e ainda devem existir muitas cópias não autorizadas de superesportivos da marca.

A marca italiana busca em todo mundo, através de advogados e investigadores, pessoas ou empresas que replicam seus modelos sem autorização, mesmo os antigos, já fora de linha. Mas, não é difícil encontrar anúncios de réplicas de carros esportivos, especialmente Ferrari e Lamborghini.

Vários modelos de carros são usados para isso, mesmo com motor e tração dianteiros, recebendo a carcaça de fibra de vidro, mas mantendo alguns itens do carro original. Muita gente cria sua própria réplica de carro famoso e usa sem destinação comercial, diferente deste caso.