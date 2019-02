Rionegro & Solimões se apresentam em Votuporanga em março

Amigos de infância, dupla apresenta os grandes sucessos da carreira no Centro de Eventos Ilha do Pescador; Reserva de mesas já pode ser realizada pelo telefone.

Mariana Biork –

Uma das duplas mais pedidas na região volta à Votuporanga para um show único. A consagrada dupla sertaneja Rionegro & Solimões se apresenta em Votuporanga no dia 30 de março, no Centro de Eventos Ilha do Pescador, localizado na Vicinal Vinicius Mequi (km 01).

Amigos de infância, os cantores consolidaram grandes músicas durante a carreira. Os principais sucessos da dupla são “Na Sola da Bota”, “A Gente se Entrega” e, mais recentemente, “O Cowboy Vai Te Pegar”. No show, além dos sucessos que marcaram gerações, os sertanejos também apresentam músicas dos álbuns mais recentes e a versão marcante para o mega-hit “Solidão”, gravada originalmente por Milionário e José Rico.

A dupla

A história da dupla começa na cidade de Claraval, interior de Minas Gerais. Em um caminho traçado pelo destino, os dois amigos se conheceram em uma indústria de calçados, em Franca (SP). José Divino e Luiz Felizardo sabiam que suas vozes combinavam e sonhavam conquistar o coração das pessoas com suas músicas.

De viola em punho, Rionegro & Solimões fizeram o exaustivo, porém gratificante circuito que percorre de quermesses a bailes na roça, de chacrinhas a botecos, até chegarem às tão sonhadas festas agropecuárias. Durante essa trajetória, o talento dos dois como compositores já estava na boca do povão, com o sucesso de suas músicas.

Depois de muita luta e dificuldades, Rionegro & Solimões gravaram o primeiro de uma série de discos de sucesso. Hoje, a dupla reescreve o conceito e o estilo do moderno sertanejo, com suas músicas contagiantes. Já são quase 20 anos de carreira, 10 CDs, 2 DVDs e mais coletâneas ultrapassando a marca de 6 milhões de cópias vendidas ao longo da carreira.

A dupla é uma das mais recordistas de público, principalmente nas cidades de Divinópolis (MG), Brasília (DF), Barretos (SP), Osasco (SP) e Americana (SP). A simplicidade e simpatia também são marcas registrada dessa dupla mineira que conquistou o Brasil de norte a sul.

Depois de reunir mais de 150 mil pessoas na arena da Festa do Peão de Barretos-SP, em 2005, a dupla conquistou ainda mais notoriedade entre o público e a mídia. O sucesso “Na Sola da Bota”, por exemplo, ganhou o Troféu Arena de Ouro 2003 e fez parte da trilha sonora da novela América, exibida pela Rede Globo. Além disso, Rionegro & Solimões foram eleitos como os Melhores do Movimento Country 2005. Votação idealizada pelo Site Movimento Country.

Rionegro & Solimões é uma das duplas recordistas nas exposições agropecuárias e festas de peão do país, reverenciados pelo enorme público e donos de um carisma e talento únicos. A dupla lota os shows pelas cidades de norte a sul do Brasil e reescrevem o conceito e o estilo do moderno sertanejo, com músicas românticas e contagiantes mostrando que a simplicidade da dupla é o segredo do sucesso.

Reserva de mesas

Para a apresentação em Votuporanga, os lugares estarão dispostos em mesas, todas com seis lugares. Serão seis setores distintos, com valores que variam de R$480,00 a R$1.500,00 a mesa. O setor exclusivo, que conta apenas com quatro mesas, terá1 litro de Whisky Red Label incluso. A mesas devem ser reservadas exclusivamente com Danilo Giamatei pelo telefone: (017) 99705-7090.

Serviço

Rionegro e Solimões

Quando: 20 de março, a partir das 22h.

Onde: Centro De Eventos Valerio Giamatei Ilha Do Pescador – Vicinal Vinicius Mequi km 01, Votuporanga

Reserva de mesas com Danilo Giamatei: (017) 99705-7090