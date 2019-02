Catedral Nossa Senhora Aparecida realiza missão evangelizadora

A Catedral Nossa Senhora Aparecida da Diocese de Votuporanga está realizando todos os meses missões evangelizadoras na cidade. No último sábado (16/02), a missão foi promovida no setor 3, onde fiéis visitaram cerca de 60 residências e lojas comerciais da região do Centro.

A missão teve início às 8h, com oração na residência do setor 3, e em seguida percorreu as Ruas Bahia, Piauí, Mato Grosso, São Paulo, Minas Gerais e Argentina.

A ação realizada pelo Conselho Missionário Paroquial (Comipa) busca ressaltar que “Todos somos Igreja Missionária”. “O exemplo missionário da Igreja das origens nos convida a fazer tudo o que está ao nosso alcance para que o espírito missionário se torne cada vez mais uma característica constante e fundamental das nossas paróquias. O impulso missionário sempre é um sinal de vitalidade”, afirmou o pároco da Catedral, Gilmar Margotto.

As próximas missões serão realizadas no dia 30 de março, no setor 4; dia 6 de abril, no setor 5; dia 18 de maio, no setor 6; dia 25 de junho, no setor 7; dia 6 de julho, no setor 8; dia 3 de agosto, no setor 9; dia 21 de setembro, no setor 10; dia 26 de outubro, no setor 11; dia 30 de novembro, no setor 12; e 14 de dezembro, no setor 13.