CAV anuncia lateral com experiência no futebol goiano

PAULISTA A2 –

Ainda sem vencer na competição, com um retrospecto de seis empates e duas derrotas nas oito primeiras rodadas do Paulista A2, o Votuporanguense voltou ao mercado para reforçar o seu elenco. Tanto que, na reapresentação desta terça-feira, o clube anunciou a chegada do lateral-esquerdo Caio Mascarenhas, de 22 anos, que estava no futebol goiano.

Em Goiás, onde atuou boa parte de sua carreira, ele jogou por times como Novo Horizonte, Aparecidense, Crac e Grêmio Anápolis, seu último clube.

Dependendo de seus rendimentos nos treinamentos durante a semana, Caio pode até já estrear na próxima rodada.

Na classificação, o clube de Votuporanga aparece na 12ª posição com seis pontos e dois pontos da zona de rebaixamento. No compromisso passado em plena Arena conseguiu empate 1 a 1, diante do Nacional após sair perdendo.