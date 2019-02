CULTURA – Livro Mercado de Ideias, de Martis

O Lançamento será na Biblioteca da Faculdade Futura nesta quarta-feira (20) e o convite é aberto para a população

Resumo “Mercado de Ideias”

No livro “Mercado de ideias”, Martis traz frases bem elaboradas de cunho social e de um jeito criativo. Expõe, não somente as suas dores, opressões, injustiças e preconceitos que sofreu, mas também as de milhares de brasileiros que vivem no mesmo contexto, os quais sofrem por causa da discriminação, seja pela cor da pele ou pela condição social em que se encontram.

Além disso, é possível aprender, ser motivado, ser despertado e enxergar além da visão ofuscada que a mídia, aliada ao sistema, oferece a todos. O livro é uma mistura de arte, informação e cultura batidos em um liquidificador para você tomar como se toma uma vitamina.

Martis

Biografia

Martis nasceu em 1978 em Banabuiú, Ceará, mas mudou-se com os seus pais para Votuporanga, São Paulo, quando ainda era criança. Passou parte de sua adolescência em São Paulo retornando à Votuporanga.

É casado e pai de 4 filhos e formado em Teologia, Letras, Ciências Sociais e Pedagogia, atua como professor, pastor e cantor de rap gospel.

O poeta deixa claro que veio para contribuir com a sociedade, sendo ela escola, centros, periferias, favelas, becos e vielas com palavras e ações. Alguns trabalhos feitos por Martis MC na sua atuação como rapper: Gravou seu primeiro CD com o título “Mais que poesia”, grupo “Shekinah rap” em 2005.

Gravou o CD “+ Uma Chance”, solo em 2010; Gravou o CD “Raízes”, em parceria com o rapper Poçam em 2012; Gravou o CD “Ainda Não Estancou”, solo em 2015; Seu álbum mais recente será lançado dia 22/01/2019, “Raízes parte II”, em parceria com o rapper Poçam.

Além de várias participações em outras músicas de parceiros e amigos no decorrer de sua carreira musical.