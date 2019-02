Enchentes são o tema principal de Sessão na Câmara

Vereadores pedem rapidez nas obras antienchentes que a Prefeitura irá executar; Secretaria de Obras também é alvo de queixas.

Os problemas de alagamento que ocorrem com frequência em alguns pontos de Votuporanga nos períodos de muita chuva foram o assunto principal da 4º Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga. Os edis cobraram agilidade nas obras antienchentes que a Prefeitura irá executar com o financiamento aprovado pela Câmara Municipal.

De acordo com a Prefeitura, a administração está trabalhando na elaboração de um processo licitatório para contratação deste financiamento, junto a instituições financeiras. Na sequência, a Prefeitura contratará as empresas que realizarão as obras para solucionar, em definitivo, os problemas de alagamento que ocorrem em alguns pontos da cidade.

Ainda segundo ela, cerca de R$ 5 milhões deverão ser investidos em obras nas regiões da Rua Padre Izidoro Cordeiro Paranhos e Avenida José Silva Melo, no bairro Vila América; na Rua Ceará, no trecho do cruzamento com a Rua Sergipe seguindo pela Rua das Bandeiras até a Avenida Antônio Augusto Paes; na Rua dos Lírios, bairro São João; e também na Avenida Anita Costa.

De acordo com o vereador Mehde Slaiman Kanso (PSD), o problema de alagamentos em alguns pontos da cidade como a Rua Padre Izidoro e a Rua Ceará no cruzamento com a Sergipe, é antigo. As galerias existentes são muito antigas e não suportam a grande quantidade de água dessas fortes chuvas, características desta época do ano.

“Você vê nas redes sociais críticas aos vereadores e ao prefeito, mas quem fez esse trabalho mal feito, há mais de 30 anos atrás, não está sendo criticado”, disse o edil e atual presidente da Câmara Municipal, que também informou sobre a reunião que foi realizada na manhã desta terça-feira com moradores da rua Ceará com a rua Sergipe.

Os vereadores Rodrigo Beleza (SD) e Emerson Pereira (SD) levaram o assunto dos projetos para as obras antienchentes à tribuna. “Em 2017 nós já aprovamos um projeto previa R$10 milhões, com parte desse dinheiro para as obras antienchentes, agora veio outro projeto, que prevê R$ 20 milhões e que também foi aprovado pela Câmara, agora depende de o prefeito executar”, disse Rodrigo.

Emerson explicou que o projeto, no valor de R$ 20 milhões, aprovado recentemente pela Câmara, autoriza o Poder Executivo a fazer as obras antienchentes. Mas, dentro desse projeto, também está incluso as obras para o novo Paço Municipal, o que tem causado polêmica. “As obras antienchentes é prioridade número um, mais do que a construção de um novo Paço Municipal. Nós sabemos que as ruas Ceará com a rua Sergipe e rua Padre Isidóro Cordeiro Paranhos com a rua Colômbia e tantos outros vem pontos sendo alagados constantemente. A população cobra os vereadores, mas infelizmente nós não temos poder de caneta na mão, não cabe a nós realizar obras públicas. Esperamos que essas obras sejam feitas com muita rapidez, para que, no próximo ano, nós não precisemos vir a tribuna mais uma vez reivindicar que esse problema seja resolvido”, afirmou o edil.

Projeto antigo

O vereador Silvio Carvalho (PSDB), o Silvão, também levou o assunto ao seu discurso. Ele lembrou que um outro projeto para as obras antienchentes foi votado e aprovado pela Câmara Municipal em dezembro de 2017 e questionou a demora do Poder Administrativo em realizar as obras. “Passou o ano de 2018 inteiro, em que ele poderia ter licitado e feito a obra nos locais de alagamento, para que a população não sofresse aquilo que vem sofrendo hoje com o impacto das enchentes. A lei foi sancionada, por que ele não fez o financiamento com a Caixa? Nós o autorizamos a isso. Como que a população vai acreditar? Ele preferiu falar mal do prefeito anterior, que o colocou lá, do que ele ter competência de fazer as obras que Votuporanga precisa.”

A argumentação do vereador foi questionando algumas falas do prefeito João Dado em um vídeo que tem circulado nas redes sociais a respeito da situação financeira da Prefeitura. O vídeo mostra um trecho da coletiva de impressa realizada pela Prefeitura para falar sobre as obras antienchentes em que o prefeito disse que o projeto não havia saído do papel, pois a antiga administração havia deixado uma dívida de R$ 38 milhões para o novo governo.

No mesmo vídeo, também é mostrado uma entrevista que o prefeito deu a um programa jornalístico da Tv Tem no início de seu mandato, onde diz que recebeu a Prefeitura com dinheiro em caixa. “O prefeito mente, falo com toda clareza. Nós votamos o projeto, demos condição de ele fazer, agora porque ele inventa que recebeu R$ 38 milhões em dívida na prefeitura, se ele foi na televisão e disse que tinha R$ 5 milhões em caixa? Ou ele está brincando conosco, vereadores, ou com o povo”, disse o vereador.

Outro problema antigo

Aproveitando o gancho dos estragos que as chuvas têm feito na cidade, o vereador Marcelo Coienca (MDB) usou seu tempo na tribuna para explanar a sua insatisfação com a Secretaria de Obras Municipal. Segundo ele, falta planejamento à pasta. “A Secretaria de Obras diz que tudo o que pedimos tem que ser posto em uma programação, mas que programação é essa, sendo que tem pedidos de mais de 60 dias atrás, quando não estava nem chovendo? Agora a culpa vai ser a chuva?”

O edil ainda relembrou uma promessa de campanha do prefeito João Dado, em que o prefeito garantia que manteria 100% das ruas de Votuporanga asfaltadas. “Ai você liga para pedirem para tampar um buraco e dizem que não tem massa [asfáltica]. Como não tem massa? Agora é que tem que ter.”

Serginho da Farmácia (SDD) também mostrou seu descontentamento com a pasta de Obras, principalmente no setor de iluminação pública. “Já encaminhei diversos munícipes que me procuram para ir até a sede da empresa responsável epla iluminação pública para fazer suas reclamações. Inclusive, ficamos o fim de semana inteiro com as luzes da Praça Matriz apagadas, as pessoas foram até a sede da empresa o dia todo, em todos os períodos, eu acompanhei, e a empresa totalmente fechada.”

O vereador pediu por mais fiscalização por parte do secretário da pasta. “Acho que o Gaspar [secretário] tem que se atentar a isso, colocar alguém para fiscalizar essa empresa, porque hoje, infelizmente, não está tendo nenhum tipo de fiscalização na parte de recape, asfalto e muito menos para iluminação pública.”

Projeto “Votuporanga contra o Aedes Aegypti” é aprovado

Entre os seis projetos aprovados durante a 4º Sessão Ordinária, os vereadores aprovaram a lei que cria, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, o projeto “Votuporanga contra o Aedes Aegypti”, parte integrante da Campanha com o mesmo nome. O projeto visa instituir o bônus a ser pago aos servidores públicos municipais da Secretaria Municipal de Saúde nos dias em que participarem do projeto. O valor do bônus será de R$ 120,00, para o exercício de 2019, por cada dia trabalhado no projeto.

O rojeto “Votuporanga contra o Aedes Aegypti” só poderá ser acionado quando se caracterizar a necessidade emergencial que justifique a ampliação da execução em larga escala, de visitas aos imóveis com redução no tempo do ciclo para ações de eliminação ou modificação dos criadouros do vetor das arboviroses urbanas.

