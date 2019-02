Morre aos 85 anos o designer de moda alemão Karl Lagerfeld

Morreu na manhã desta terça-feira, 19, o designer de moda alemão Karl Lagerfeld, aos 85 anos. A causa da morte ainda não foi revelada.

Segundo a revista Purepeople, ele tinha sido internado as pressas na segunda-feira, 18, no Hospital Americano de Paris, na França.

Uma das maiores referências do mundo fashion, Karl era diretor criativo da grife francesa Chanel e da italiana Fendi. Além disso, ele também dirigia sua marca homônima, fundada em 2004.

Com um estilo próprio e excêntrico, o designer não abria mão do óculos de sol, cabelos penteados para trás e luvas pretas.

Já com a saúde debilitada, Karl não esteve presente no último desfile de alta-costura da Chanel. A marca ainda não se pronunciou oficialmente sobre a morte do diretor.