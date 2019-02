Você e o melhor lugar

Denize Gonçalves –

Caro leitor, por alguns segundos, convido-o a pensar num lugar onde você gostaria de estar neste exato momento. Pensou?! Pois bem, sigamos então.

Se você pensou que é onde você está, muito bem; se pensou em estar em qualquer outro lugar que não seja o que você está, aí é que mora a questão a ser refletida.

Muitas vezes, estamos onde não gostaríamos de estar e isto já é um sinal de insatisfação. Até mesmo quando viajamos e não vemos a hora de voltar para a nossa casa, e estar na nossa cama, com o nosso travesseiro, ah, isto já é um mau sinal. É quando já estamos diante de um forte indicativo de envelhecimento, o oposto do que significa idoso, o que tem espírito jovial, alegre e satisfeito com a vida.

Podemos observar que insatisfação anda de mãos dadas com a ingratidão, certo?! Certo. Toda pessoa insatisfeita é ingrata, e toda pessoa ingrata é insatisfeita. É matemático como dois mais dois são quatro.

Podemos pensar: ah, mas como estar satisfeito com algo que é ruim, num lugar desagradável? Ora, tudo nesta vida conspira para a nossa evolução. É claro que ninguém quer ficar num lugar como o inferno, mas até mesmo o inferno pode ser útil em nossa reflexão. Todos nós temos uma relação próxima com o vitimismo. Acreditamos que a grama do vizinho é sempre mais verde do que a nossa; e não é verdade. O vizinho tem problemas e sofre como qualquer ser humano; nós é que não convivemos na sua intimidade pessoal para saber das suas lutas internas.

Sendo assim, na condição de vítimas, estamos sempre acreditando que não estamos no melhor lugar, não convivemos com as melhores pessoas, nossos pais não são os melhores pais porque não foram o que gostaríamos que fossem, nossos filhos são difíceis, complicados; os que convivem conosco no ambiente de trabalho poderiam ser pessoas melhores, e por aí afora.

Certamente, o melhor lugar do mundo é aquele que compreendemos tal qual ele é, e ainda conseguimos extrair dele alguma aprendizagem, caso contrário, sempre haverá insatisfação, porque a felicidade plena só a tem quem é satisfeito plenamente, quem é grato por tudo, até pelas experiências dolorosas e difíceis, afinal, são elas que mais contribuem para o nosso aprimoramento espiritual.

Uma das maiores frases filosóficas, que já vi e que muito vem a contribuir com nossa reflexão é de autoria de Gibran Khalil Gibran (1883-1931) filósofo, poeta e pintor libanês, que diz: “Aprendi o silêncio com os faladores, a tolerância com os intolerantes, a bondade com os maldosos; e, por estranho que pareça, sou grato a esses professores.”.

Saibamos aproveitar ao máximo o que a vida nos oferece, aprendendo a fazer do limão uma limonada quando ela não estiver pronta para o consumo. Somente, assim, a vida terá um sabor de satisfação e poderemos agradecer pelo suco que refresca a nossa garganta nos dias quentes das temperaturas elevadas da vida, em qualquer lugar na Terra.

Denize Gonçalves

Psicanálise Clínica

É colaboradora deste Diário