De ser crente ou ateu

Orlando Ribeiro –

* Poema de sete faces:

Quando nasci, um anjo torto; desses que vivem na sombra disse: Vai, Carlos! ser gauche na vida. (…) Meu Deus, por que me abandonaste se sabias que eu não era Deus se sabias que eu era fraco. De Alguma poesia (1930) – Carlos Drummond de Andrade

Uma das declarações mais impactantes que ouvi na semana passada, foi da Veruska, mulher do jornalista Ricardo Boechat, morto num acidente aéreo. “Meu marido que dizia que era ateu, era o que mais seguia o mandamento mais importante: o de amar ao próximo. Era um coração, uma pessoa sem luxo. Tudo o que conquistou era pensando em mim e nos filhos.” Foi o estopim para uma série de comentários na internet, muitos com julgamentos condenatórios, aliás, algo muito comum nos tempos modernos. A declaração da esposa de Boechat surpreende, porque questiona diretamente a fé de cada um de nós. Até onde somos crentes e até onde chega nosso ateísmo? Parafraseando a viúva, posso afirmar convicto de que conheço muito ateu que é muito mais cristão do que alguns beatos e carolas que encontrei na vida; na mesma linha em que achei muitos cristãos tão insensíveis e de uma fé tão curta quanto o pior dos ateus. É necessário que proclamemos a nossa crença, mas é indispensável que nos espelhemos em Jesus, o nosso modelo e guia, para praticarmos o que a nossa fé ensina. A fé sem obras, é nula, está escrito. É importante expressarmos a nossa Fé da maneira mas simples e clara: trabalhando em prol do próximo.

Eu, por exemplo, léguas de distância de querer ser o fiel desta balança, não acredito num Deus que seja capaz de castigar e até de punir as nossas maldades. Creio num Deus que me criou simples e ignorante e, tal qual o poema de Drumond*, no cabeçalho desse artigo, me disse: “Vá, Orlando, ser gauche na vida”, ou seja, vá ser errado para aprender a ser certo, vá caminhar e evoluir ao invés de ficar plantado esperando que as coisas aconteçam por si só”. O Deus no qual creio, não é hipócrita, daqueles que diz e não faz, que manda seus filhos fazerem às pessoas aquilo que Ele mesmo não faz, um Deus que nos manda ser o que Ele não é. Fé não é acreditar, é saber! Como disse Jung: “Eu não creio, eu sei”! Li comentários de pessoas condenando Boechat ao fogo eterno do inferno por ter se confessado ateu. Para esses “crentes” não existe o Perdão das setenta e duas vezes sete vezes!

Ainda numa das páginas do Novo Testamento, está essa advertência: “Não pagues o mal com o mal!” Então, como acreditar num Deus que, diante dos pecados de seus filhos, condene-os a pagar com castigos eternos?! Se isto foi verdade, não estaria Ele pagando o mal com o mal?! No Sermão da Montanha, Jesus afirma: “Não amaldiçoeis aqueles que vos amaldiçoam… Não vos vingueis dos que vos fazem mal; em vez disso, rezai por aqueles que vos perseguem, abençoai os que vos amaldiçoam, fazei o bem aos vossos inimigos!” E se Jesus disse, é porque Deus é o primeiro a fazer isso. Acredito piamente também que a Divindade dará a cada um não segundo a medida do merecimento daquele que recebe mas segundo a medida do amor daquele que dá, porque e o meu Deus é o da Partilha e não o da Retribuição. Fique em paz, Boechat! Deus também te ama.