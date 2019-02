Falta de zagueiros atrapalha Sampaoli para clássico

O técnico Jorge Sampaoli está disposto a poupar parte dos titulares do Santos para a partida contra o Palmeiras, sábado, na arena do rival, pela oitava rodada do Campeonato Paulista.

O treinador está preocupado com o desgaste físico do elenco antes da decisão diante do River Plate-URU na terça, no Pacaembu, pelo jogo de volta da primeira fase da Copa Sul-Americana.

E o principal problema de Sampaoli para rodar a equipe é a defesa. Lucas Veríssimo (lesão de ligamento no joelho direito) e Luiz Felipe (lesão muscular na coxa direita) seguem no departamento médico, ainda não trabalharam com a bola e ficarão fora.

Gustavo Henrique é o motivo da maior inquietação de Sampaoli. O zagueiro esteve em campo nos 10 jogos do Peixe na temporada. Ele seria poupado diante do Mirassol, mas Luiz sentiu a lesão logo nos primeiros instantes e precisou ser substituído. Aguilar, seu companheiro, atuou em sete oportunidades. A ideia é não promover a estreia de Kaique Rocha justamente num clássico.

Jean Mota e Carlos Sánchez também estiveram em todas as ocasiões e podem ser preservados. No caso da dupla, porém, Sampaoli deu alguns minutos de descanso com substituições no segundo tempo dos compromissos.

Alison, suspenso, é desfalque certo. Yuri e Jean Lucas brigam por sua vaga. No meio-campo, Cueva estará à disposição, já que não está inscrito na Sul-Americana. Soteldo, fora contra o Guarani por causa do limite de cinco estrangeiros relacionados, deve ser escalado, assim como Felipe Jonatan, ex-Ceará, se for regularizado em tempo hábil.

Após folga na última terça-feira, o elenco voltará a treinar na manhã desta quarta, no CT Rei Pelé, quando Sampaoli começará a pensar na formação para enfrentar o Palmeiras. Uma coisa é certa: o Alvinegro, dono da melhor campanha do Paulistão, não terá força máxima.