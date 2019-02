Homem rouba roçadeira no Parque da Cultura e é preso

Rapaz de 25 anos foi abordado no bairro São Cosme levando a máquina furtada.

Durante patrulhamento da PM foi informado um possível furto em andamento no Parque da Cultura. No local foi verificado o furto e mediante características arroladas junto ao segurança do local, foram realizadas diligências. No Bairro São Cosmea equipe logrou êxito ao abordar G.S.S (25 anos) em poder de uma roçadeira manual da marca Stihl, que após questionamentos veio a confessar a autoria do furto mediante arrombamento da porta do depósito de materiais utilizando pedaços de madeira, bem como informou que furtou outra roçadeira idêntica a recuperada, que teria escondido a mesma para buscá-la posteriormente, porém não foi localizada. Em contato com a testemunha, esta reconheceu o autor, onde foi dada voz de prisão por furto qualificado e conduzido à Central de Flagrantes, onde a Autoridade Policial tomou ciência dos fatos, ficando o indiciado G. Recolhido à Cadeia Pública local, à disposição da Justiça.