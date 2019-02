PAULISTA A2 – Em busca da 1ª vitória, Votuporanguense tem desfalques contra o líder

O lateral esquerdo Thiago Pereira, entregue junto ao departamento médico com problema de pubalgia é um dos que está descartado.

Votuporanga, SP, 20 (AFI) – Ainda em busca da primeira vitória no Paulista A2, o Votuporanguense terá uma difícil missão pela frente no próximo sábado. Isso por que mesmo jogando em casa, o CAV encara o líder Água Santa, às 15h, na Arena Plínio Marin, em partida válida pela nona rodada. Para o confronto, o técnico Alberto Félix tem desfalques para escalar os onze titulares.

O lateral esquerdo Thiago Pereira, entregue junto ao departamento médico com problema de pubalgia está descartado. Já o atacante Cristiano vem se recuperando-se de um estiramento na coxa posterior sofrida ainda no jogo diante da Internacional. Segundo o fisioterapeuta, Thiago Santos da Fonseca é muito cedo fazer um prognóstico do atleta. Para o lugar de Pereira deve entrar o recém contratado Caio Mascarenhas junto ao futebol goiano. Já Cristiano caso seja vetado são várias as opções no ataque.

A boa notícia fica por conta do ala direito Paulinho liberado pelo DM e a disposição do treinador para a sequência do torneio. Nesta quarta-feira, às 15 horas, na Arena Plínio Marin, o time faz um jogo treino contra o América de Rio Preto que vem se preparando para a disputa da Segundona Paulista. A princípio, o treinador do CAV deverá mandar a campo atletas que não vem jogando.

Até o momento na competição, o CAV fez oito jogos com um retrospecto de seis empates e duas derrotas, ocupando assim a 13ª colocação, à dois pontos da zona de rebaixamento.

COMO É?

O Paulista A2 passou por mudanças com relação ao modelo de 2018. São 15 rodadas na primeira fase, com os dois piores sendo rebaixados e os oito melhores indo ao mata-mata.

Depois, quartas de final, semifinal e final, sempre em jogos de ida e volta. Os finalistas sobem para o Paulistão, enquanto o campeão garante vaga na Copa do Brasil de 2020. O Estadual começou em 19 de janeiro e acaba em 1º de maio.