Pontos MIS faz primeira reunião de 2019 em Votuporanga

Oito cidades da região vão conhecer as propostas do programa neste ano; entre as novidades está o novo catálogo de filmes.

A Secretaria da Cultura e Turismo de Votuporanga recebe nesta quinta-feira (21/02), no Centro de Informações Culturais e Turísticas “Marão Abdo Alfagali” o primeiro encontro dos Pontos MIS 2019. O evento promovido pelo Museu da Imagem e do Som e Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, reunirá representantes das cidades do interior para apresentar a nova programação e todas as mudanças que acontecerão no Programa Pontos MIS neste ano.

Entre as novidades estão as novas práticas adotadas, a programação das oficinas que serão desenvolvidas nos municípios, a renovação do catálogo de filmes, que contará com títulos atualizados de 2017, 2018 e 2019, para exibição.

O “Pontos MIS” nasceu em 2011, com o objetivo de promover a difusão audiovisual, a formação de público e a circulação de obras cinematográficas. Mensalmente, o Museu da Imagem e do Som (MIS) envia às cidades parceiras um programa de filmes diferente para ser exibido, acompanhados de uma atividade complementar, que pode ser desde um bate-papo com o diretor do filme até uma oficina audiovisual.

Foram convidados para o encontro de gestores culturais municipais as cidades de Ilha Solteira, Santa Fé do Sul, Ouroeste, Bady Bassit, Monte Aprazível, Nipoã e Mirassolândia.