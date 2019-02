Preço praticado para combustíveis é discutido na Câmara

Dr. Ali entrará com uma representação junto ao Ministério Público local para que seja feita uma investigação; Meidão sugere que munícipes abasteçam fora da cidade.

Mariana Biork –

O alto preço dos combustíveis praticado nos postos de Votuporanga voltou a ser tema de debate na Câmara Municipal. Durante a 4º Sessão Ordinária do ano, realizada na última segunda-feira (18), o vereador Dr. Ali Hansa Wansa (PV), ao fazer uso da tribuna, disse que a cidade está um “caos” devido ao alto valor cobrado que, segundo ele, é o maior em todas as cidades da região.

No início de sua fala, o edil afirmou há um cartel de postos na cidade. “É um fato concreto, não tenho dúvidas. Eu tenho informação de que tem donos de postos de gasolina aqui de Votuporanga que tem postos em outras cidades, vende o combustível mais barato lá e aqui não”, disse.

Dr. Ali salientou que ele e muitos outros vereadores já levantaram a questão, mas que nada pode ser feito. “Votuporanga tem que tomar uma atitude, o povo tem que reclamar, fazer abaixo assinado, cobrar… Me causa estranheza que todo mundo fica inerte, aí eles cobram dos vereadores, mas nós não temos o poder de chegar no posto e obrigar o dono do estabelecimento diminuir o preço.”

O vereador disse que entrará com uma representação junto ao Ministério Público local para que seja feita uma investigação e pediu o apoio dos demais membros da câmara legislativa municipal. “O único meio de acertar essa situação é ou o Ministério Público tomar providências e entrar com um inquérito civil para depois uma ação civil pública ou o povo boicotar esses postos de gasolina”, disse.”

O presidente da Câmara, o vereador Mehde Slaiman Kanso (PSD), sugeriu que os munícipes não abastecessem mais na cidade. “Faça o que eu faço: eu não abasteço mais em Votuporanga e pago bem mais barato do que se abastecesse aqui.”

Já Emerson Pereira (SD) contou sobre a conversa que teve com um amigo pessoal, que é empresário em Fernandópolis. “Ele, que é dono de um posto, abaixou o preço do combustível a um valor acessível para a população e os outros postos ou seguiam ele e também abaixavam seus preços ou deixavam de vender. É o que tem que ocorrer em Votuporanga. Enquanto não tivermos um proprietário de posto que tenha respeito pelos consumidores, nós teremos sempre esse monopólio em nossa cidade. É lamentável”, disse.

O Dr. Ali chegou a comentar sobre a vinda de um novo posto de combustíveis para a cidade, que deverá ser implantado na rua Pernambuco, nº2.275, esquina com a rua Manoel Jacinto Muniz, na Vila Muniz, e dos benefícios de ter mais uma opção ao abastecer, que poderia aumentar a competitividade dos preços praticados na cidade.

O vereador Prof. Antônio Alberto Casali (PSD), entretanto, discordou do ponto de vista do edil, dizendo que não vê “como isso pode mudar a realidade da gasolina em Votuporanga. São duas coisas distintas, que nós temos que separar”.

“Se nós tivermos só três postos fica difícil para abaixar os preços, mas se nós tivermos 15, 20, 30, vai ter um abnegado que irá vestir a bandeira e abaixar os preços. Aproveito para fazer um apelo ao deputado estadual Carlão Pignatari, pois sua família agora tem posto de combustíveis na cidade. Peço para ele tentar abaixar o preço da gasolina em Votuporanga, porque ele tem ‘bala na agulha’ para poder fazer isso e quem sabe os outros seguem esse caminho e faça o mesmo”, finalizou o vereador Ali Hansa Wansa.