Residência é furtada no Bom Clima

Uma residência, localizada na rua José Abdo Marão, no bairro Jardim Bom Clima foi invadida e furtada por elementos durante a madrugada da última terça-feira em Votuporanga.

Segundo o registro policial, a vítima informou que estava dormindo e pela manhã notou que sua casa havia sido invadida após a cerca elétrica ter sido destruída. A porta da varanda estava aberta e ele estranhou o fato, já que antes de dormir havia fechado-a.

De acordo com a vítima, foram subtraídos uma mochila, uma caixa de som, uma TV de 42 polegadas e outra de 29 polegadas, além de um notebook e um aparelho celular.

O idoso ainda alegou que a residência de sua filha é no fundo e que seu neto contou que escutou um barulho durante a madrugada no controle da cerca. Ao se levantar conferiu as portas de sua casa e, como não constatou nada de diferente, retornou para seu quarto.

A vítima ainda contou que o local não possui sistema de câmeras de monitoramento, no entanto, seus vizinhos possuem. O boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia de Investigações Gerais, a DIG de Votuporanga e o caso segue para a investigação.