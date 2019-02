Vereadores vão atrás de recursos em Brasília

Os vereadores com o deputado federal Ricardo Izar

Na viagem o grupo de parlamentares Vereadores apresentou mais de 20 reivindicações a deputados em Brasília.

Um grupo de vereadores esteve em Brasília nesta quarta-feira, dia 20, em busca de recursos financeiros para Votuporanga. Os vereadores foram em diversas audiências públicas com deputados federais e apresentaram reivindicações que vão desde obras de infraestrutura urbana, recursos para a Santa Casa de Misericórdia, até a implantação de loteamento popular no município.

Os vereadores: Chandelly Protetor, Serginho da Farmácia, Walter José dos Santos, o Wartão, Emerson Pereira, Missionária Edinalva Azevedo e Vilmar da Farmácia, estiveram reunidos com os deputados federais Ricardo Izar, Fausto Pinato e Luis Carlos Motta, quando apresentaram diversos pedidos para o município.

O chefe de gabinete da Câmara Municipal – Luciano Bazi, entregou ao deputado Motta, ofícios pedindo o seu apoio na liberação de recursos solicitados pelo presidente da Casa de Leis – vereador Mehde Meidão Slaiman Kanso.

De acordo com os vereadores, os ofícios protocolados para cada deputado, referem-se a liberação de emendas parlamentares para a conclusão da obra do Centro de Proteção da Vida Animal – CPVA, projetos para a causa animal, recursos para custeio e manutenção da Santa Casa de Misericórdia, subvenção assistencial para a manutenção da Comunidade São Francisco de Assis, reformas e melhorias para praças e logradouros públicos e verba para o fomento do turismo de Votuporanga.

Outra reivindicação apresentada pelas lideranças políticas do município, diz respeito ao projeto de loteamento popular para beneficiar moradores que não possuem condições financeiras de adquirir terrenos para construção de suas moradias.

Os deputados ainda receberam das mãos do vereador Emerson Pereira, pedidos de recursos que atenderão as entidades assistenciais, como a Comunidade São Francisco de Assis, Recanto Tia Marlene, APAE e IDAV (Instituto de Deficientes Audiovisuais).

Já o vereador Serginho apresentou ao deputado Pinato pedido de recursos para reformas dos CRAS (Centro de Referência de Assistência Social e a aquisição de um veículo adaptado para a Secretaria Municipal de Assistência Social.

Os parlamentares de Votuporanga ainda estiveram nos gabinetes dos deputados recém-empossados em seus cargos, como Alexandre Frota e Kim Kataguiri, para buscar apoio às reivindicações apresentadas pela liderança política de Votuporanga.