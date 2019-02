40 mil professores estão inscritos para Prova do Mérito deste domingo

Exames serão realizados nas sedes das 91 Diretorias de Ensino; candidatos responderão 40 questões de múltipla escolha.

A Secretaria da Educação de São Paulo aplica neste domingo (24) as Provas do Mérito para Professores de Educação Básica I e II. O exame é retroativo ao ano de 2017 e garante aos aprovados reajuste salarial e a passagem de faixa do cargo ou função-atividade para a imediatamente superior. São 40.149 docentes inscritos na avaliação.

A prova tem caráter eliminatório e é composta por 40 questões de múltipla escolha com cinco alternativas, sendo apenas uma correta, sobre o perfil dos servidores do Quadro do Magistério (QM) e bibliografia de referência. Os candidatos terão quatro horas, no máximo, para responder as questões. O tempo de permanência mínima é de duas horas.

A mesma categoria de servidores realizou em dezembro a Prova do Mérito retroativa ao ano de 2016, os resultados foram divulgados na edição de 12 de fevereiro de 2019 do Diário Oficial. Em abril deste ano ainda está agendada a prova para supervisores de ensino, referente a 2018.

Locais e horários

As sedes das 91 Diretorias de Ensino serão locais de prova. A confirmação das turmas está no site da Fundação Vunesp (www.vunesp.com.br), basta entrar com o login e senha utilizado para o cadastro no processo. Veja as datas e horários:

6-4