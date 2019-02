Apresentadora do SBT fez sucesso na web ao mostrar herdeira

De biquíni, Eliana chama atenção na piscina ao lado da filha Manuela

A apresentadora Eliana antecipou o próximo final de semana e já começou a curtir o tempo livre em família. Prova disso foi um registro que a artista do SBT postou em suas redes sociais.

Na manhã desta quinta-feira, 21, a loira apareceu de biquíni na piscina. No clique compartilhado no Instagram, Eliana também estava ao lado da caçulinha da família, a Manuela. “Um bom dia meus amores, já com gostinho de final de semana. Não guento! Amor verdadeiro”, escreveu ela.

Com pouco mais de 1 aninho de idade, Manuela encantou os seguidores da mamãe famosa ao ser clicada com um look vermelho e todo fofo para aproveitar o dia de sol. “Que menininha mais graciosa”, opinou um internauta.

Alguns artistas comentaram na publicação de Eliana e da sua filha Manuela. Grávida de uma garotinha que terá o mesmo nome da herdeira da amiga, Ticiane Pinheiro mandou diversos corações. Já Otávio Mesquita elogiou a colega de emissora. “Que lindas”, disse