Caminhoneiro morre atropelado após se envolver em acidente e tentar ajudar motorista de carro

Vítima de 49 anos foi atingida por um terceiro veículo na Rodovia Euclides da Cunha, em Fernandópolis (SP).

Rudimar Lorenzi morreu atropelado ao tentar socorrer motorista de carro em Fernandópolis — Foto: Reprodução/Facebook

Um caminhoneiro de 49 anos morreu atropelado na Rodovia Euclides da Cunha, em Fernandópolis (SP), na noite desta quarta-feira (20). De acordo com a polícia, a vítima foi identificada como Rudimar Lourenzi, de 49 anos.

De acordo com a corporação, ele dirigia um caminhão e se envolveu em um acidente com um veiculo Gol. Rudimar desceu do caminhão e, ao atravessar a pista para socorrer o motorista do carro, foi atingido por um terceiro veículo, uma Santana Quantum. Rudimar foi jogado a uma distância de aproximadamente 50 metros e tendo uma das pernas arrancadas.

Os bombeiros foram acionados para resgatar o caminhoneiro, mas ele não resistiu aos ferimentos. Conforme a polícia, o motorista que atingiu a vítima parou no local para prestar socorro. O fato aconteceu no trecho urbano de Fernandópolis no sentido Estrela d´Oeste.

O motorista do Gol, de 75 anos teve fraturas e foi socorrido por uma unidade do Samu e levado ao Pronto Socorro da Santa Casa de Fernandópolis.

O trânsito teve que ser desviado para a marginal Litério Grecco para que o corpo da vítima e os veículos fossem recolhidos.