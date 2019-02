CAV goleia América por 6 a 1

Movimentando atletas que não vem sendo aproveitados no Campeonato Paulista da Série A2, o Votuporanguense encarou jogo-treino diante do América, equipe que se prepara para o Campeonato Paulista da Segunda Divisão. O duelo aconteceu na tarde desta quarta-feira, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga. Os donos da casa golearam os visitantes por 6 a 1.

Zé Augusto, Murilo, Mário Augusto (duas vezes) e Danilo (duas vezes) fizeram os gols do time comandado pelo técnico Alberto Félix. A equipe do treinador Fábio Ramin descontou com Matheus Buiate, contra. Quando o placar estava 1 a 1, o atacante Gustavo Barracão desperdiçou penalidade máxima para o escrete americano.

ESCALAÇÕES

A Pantera Alvinegra iniciou a partida com: Jordan; Zé Augusto, Paulo Henrique, Matheus Buiate e Caio Mascarenhas; Murilo, Kaynan e Jardisson; Bruno Baio, Léo Aquino e Luiz Henrique.

O Mecão começou com: Hudson; Torres, André Maranhão, Matheus Vinícius e Rafael; Danilo Torto, Nathaqn e Kevin; Ednan, Igor Silva e Matheus Izidoro.

SEQUÊNCIA

O Votuporanguense entra em campo no próximo sábado, em casa, às 15 horas, para encarar o líder Água Santa, pela nona rodada do Campeonato Paulista da Série A2. Por outro lado, o América estreia na Segundona Paulista em dia 7 de abril, às 10 horas, em casa, no Estádio Teixeirão, em São José do Rio Perto, diante do Bandeirante.