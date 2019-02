AVOA participa de corrida em Cosmorama

Atletas conquistaram diversas medalhas e boas classificações gerais.

A equipe de pedestrianismo de Votuporanga (SEL/AVOA) mais uma vez teve grandes conquistas. No último domingo (17/02), os atletas disputaram a 2ª Corrida de Rua Beneficente do Lar São Vicente de Paulo em Cosmorama. A Corrida teve uma extensão de 5km e a participação de 150 atletas de diversas cidades da região, sendo 35 da Cidade das Brisas Suaves.

Na classificação geral feminina, Carolina Gonçalves ficou em 5º lugar e Eliete Guilherme, em 7º. No masculino, a melhor colocação foi de Mauro Pascoal, em 9º. Nas categorias por idade foram conquistadas seis medalhas de ouro. José Augusto Gonçalves (40 a 44), Jaciara Andrade (45 a 49), Arlete dos Santos (50 a 54), José Carlos de Carvalho (55 a 59), Vera Zanco (55 a 59) e Isabel Rocha (65 acima), subiram no lugar mais alto do pódio.

O segundo lugar ficou para os atletas: Evanio da Silva (35 a 39), José Donisete Oliveira (40 a 44), Antônio Sanches (50 a 54), André Luiz (55 a 59), João Catarim (65 acima) e Luzia Aguiar (65 acima). Já as medalhas de bronze foram trazidas por: Daniel Moretti (40 a 44), Genivaldo Evangelista (55 a 59), Carlos Alberto Souza (50 a 54), Marcos dos Santos (45 a 49), Josilaine Moreli (45 a 49), Donizete Graciato (60 a 64) e Adair Dias (65 acima).