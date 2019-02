HAVAN Equipe de recrutamento inicia seleção de funcionários para loja de Votuporanga

Começou nesta quinta-feira, dia 21, mais uma etapa de entrevistas e posterior seleção dos funcionários que irão trabalhar na rede de lojas Havan de Votuporanga.

Na manhã de ontem, a equipe de recrutamento da loja começou o processo de novas entrevistas e seleção da equipe que será montada para trabalhar na loja de Votuporanga. A nova etapa de seleção está sendo feita na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico.

As analistas de recrutamento de seleção da Havan, Maristane Ribeiro e Sandra Picles estão mantendo contato com as pessoas que foram pré-selecionadas para essa nova etapa de entrevista.

De acordo com a equipe de recrutamento, a equipe da Havan de Votuporanga será composta por 149 funcionários para os mais diversos setores de departamento da loja. Apenas o gerente virá da própria rede. A Havan deverá inaugurar sua loja em meados de abril deste ano.