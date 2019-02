Homem é preso por assaltos e ainda leva multa por promover rinhas de galo

Segundo a Polícia Civil, ele roubou dois postos de combustíveis e assaltou uma mulher; Quando polícia foi na casa dele, em Rio Preto (SP), encontrou 16 galos maltratados.

Acessórios usados para a rinha de galo também foram apreendidos — Foto: Divulgação/Polícia Civil

Um homem de 30 anos foi preso nesta quarta-feira (20) suspeito de ter praticado três assaltos em São José do Rio Preto (SP) nas últimas semanas. Após ser preso, a polícia flagrou na casa dele galos vítimas de maus-tratos e ele acabou multado.

Segundo a Polícia Civil, o homem é suspeito de assaltar dois postos de combustíveis e uma mulher. A equipe da Delegacia de Investigações Gerais começou a apurar o caso e pediu a prisão temporária do suspeito. A ordem de prisão foi autorizada e, ao ser preso, confessou os crimes, segundo os policiais.

Mas, além desses assaltos, o homem vai responder por maus-tratos a animais, já que na casa dele, no bairro Amizade I, os policiais encontraram 16 galos de briga, presos em gaiolas e com acessórios para a prática de rinha, como as esporas.

A Polícia Ambiental foi chamada e constatou os maus-tratos, multando o homem em R$ 48 mil. Ele foi levado para a carceragem da DIG e responderá por assalto e crime ambiental.