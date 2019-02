Maria Gentini de Souza

Faleceu na última terça-feira (19), aos 88 anos, a Sra. Maraia Gentini de Souza. Natural de Américo de Campos, teve como último endereço a avenida Campo Grande, no bairro Jardim Bom Clima, em Votuporanga. Maria era evangélica e frequentava a igreja Congregação Cristã no Brasil e deixa o esposo José Ricardo de Souza, as filhas Cidinha, Cacilda, Dirce e Ceni, além dos seis netos, seis bisnetos e dois tataranetos. Seu sepultamento ocorreu nesta quarta-feira (20), às 8h, no Cemitério Municipal ‘Petronilo Gonçalves da Silva’ de Votuporanga