Minha Vida em Marte estreia no Cine Votuporanga

Cine Votuporanga traz à cidade comédia brasileira estrelada por Mônica Martelli e Paulo Gustavo que é sucesso de público

Mariana Biork

Estreiou nesta quinta no Cine Votuporanga o filme brasileiro “Minha Vida em Marte”. A comédia nacional é a segunda parte das aventuras da cerimonialista de casamentos Fernanda, interpretada por Mônica Martelli, que começou em “Os Homens são de Marte… E é pra lá que Eu Vou”, filme de 2014. Dessa vez, ela conta – ainda mais – com seu fiel escudeiro, o impaciente Aníbal, interpretado pelo humorista Paulo Gustavo. As sessões são diárias, sempre às 22h.

No primeiro longa, dirigido por Marcus Baldini, Fernanda é uma empresária de 30 e poucos anos à procura do homem ideal para se casar. Aníbal, sócio dela, é um coadjuvante de luxo. Nesta sequência, ambos são protagonistas. Juntos, eles coroam o humor brasileiro, com autenticidade e risos que fluem com leveza da audiência. Se é melhor rir pra não chorar, o duo acerta novamente, fazendo dos dissabores de uma vida amorosa frustrada a alegria do público.

“Minha Vida em Marte” faz quase um time lapse dos anos desde o primeiro filme, nos levando para o centro do caos de um casamento que começou como um sonho, mas se tornara um pesadelo. Trazendo Marcos Palmeira de volta, sem o vigor da conquista amorosa do primeiro filme, a sequência – dirigida por Susana Garcia – vai além do tradicional final de contos de fadas, mostrando com realismo o quão complicada a vida a dois pode ser.

Nesse contexto de desilusões e divergências amorosas, rimos dos tropeços dos nossos protagonistas, que discordam de praticamente tudo e se completam justamente por serem tão diferentes. E à medida que Fernanda tenta descobrir quem é sem toda a vida que julgava ter pelo resto de seus dias, percebemos que a continuação não é tanto sobre o amor entre marido e mulher.

Conforme as peripécias se desenrolam em torno da protagonista feminina, descobrimos que “Minha Vida em Marte” se trata de fato de se encontrar. Enquanto sua jornada girou em torno dos outros, Fernanda travou pequenas guerras consigo mesma, evitando se aceitar para caber dentro das expectativas alheias. Esses conflitos internos caminham para uma solução definitiva, quando nossa atrapalhada heroína do amor passa a olhar para si – primeiramente – antes de se deixar ser avaliada e definida pelos outros.

E essa dinâmica é totalmente vinculada à sua relação com seu melhor amigo, o único que sempre soube o seu grande potencial, sem exigir qualquer coisa em troca. Quando nossa percepção sobre o valor dessa relação começa a desabrochar, a continuação ganha um brilho diferente, mudando nossa visão sobre o tipo de história que estamos contemplando.

Muito mais do que o amor ao outro, o filme aborda o amor próprio, aquele que nos permite – genuína e primeiramente – amar além de nós mesmos. A comédia não busca trazer respostas definitivas para os altos e baixos do amor, mas leva a audiência a uma divertida jornada sobre escolhas e o impacto que elas exercem sobre quem almejamos ser. É um filme para rir, mas não se assuste se ele também te fizer suspirar um pouquinho.

Sucesso de público

O filme “Minha Vida em Marte” segue sendo considerado um verdadeiro fenômeno nos cinemas. Em cartaz desde o dia 25 de dezembro de 2018, o longa-metragem já levou quase 5 milhões de pessoas aos cinemas do país.

O valor arrecadado em cifras atingiu o número de R$ 67 milhões no mercado nacional. Só no último fim de semana, o longa foi o segundo mais assistido nos cinemas brasileiros, com um público de 237 mil pessoas.