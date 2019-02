“O poder do entusiasmo” no Encontro de Mulheres ACV

Ação é promovida pela Associação Comercial de Votuporanga com o intuito de valorizar a força feminina da cidade e toda a região; 9ª edição marcará comemoração do Dia das Mulheres

O Dia Internacional das Mulheres será comemorado em grande estilo na ACV – Associação Comercial de Votuporanga. A entidade promoverá às 18 horas, no dia 8 de março, a 9ª edição do Encontro de Mulheres ACV, com o tema “O poder do entusiasmo”.

O evento, que já se tornou tradicional na cidade, promove o networking, o fortalecimento das mulheres, que representam grande parcela na participação da economia do município. “Temos que cada vez mais incentivar que elas façam parte das diretorias de nossas entidades, porque dentro de suas empresas são importantes lideranças”, destacou o presidente da Associação Comercial, Valdeci Merlotti.

O bate-papo do 9º Encontro será com o renomado cabeleireiro Dauri Monteiro. Para o escritor norte-americano Napoleon Hill, “o entusiasmo é a maior força da alma. Conserva-o e nunca te faltará poder para conseguires o que desejas”. O tema será debatido em uma conversa descontraída e que promete levar a importantes reflexões, que podem impactar nos resultados diários.

As inscrições devem ser feitas gratuitamente pelo telefone (17) 3426-4044. Após o encontro, como tradicionalmente ocorre, as mulheres participarão de um happy hour.