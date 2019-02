Prefeita usa cores de partido em prédio público

OUROESTE – Prefeita é acusada de usar marcas e cores do PSB no paço municipal.

O juiz da Vara Única, em Ouroeste, região de Fernandópolis, Paulo Victor Alvares Gonçalves, recebeu uma ação civil pública enviada pelo Ministério Público, e determinou a citação da prefeita Livia Luana Costa Oliveira para que no prazo de 15 dias úteis a defesa realize uma retratação. Ele estipulou o valor da ação em R$ 1.8 mi. No despacho, o magistrado mandou também remover o sigilo processual e concedeu a tutela antecipada para limitar o valor da indisponibilidade de bens ao montante de R$ 218.6 mil.

Trata-se de ação civil pública de responsabilidade por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público em face da prefeita do município de Ouoreste, Lívia Luana Costa Oliveira teria utilizado a logomarca que remete à sua gestão, além de cores que remetem ao seu partido, em equipamentos públicos em geral.

Deferiu-se a liminar para decretação da indisponibilidade dos bens dela, abstenção de utilização da logomarca descrita ou das cores vermelha e amarela em qualquer dos equipamentos públicos de Ouroeste ou qualquer tipo de divulgação pessoalmente ou oficial e, ainda, fixou-se o prazo de 30 dias para retirada da logomarca e a repintura de todos os equipamentos públicos às suas expensas. A prefeita foi notificada.

A defesa alega ausência de irregularidade nos procedimentos de pintura e revitalização uma vez que teria utilizado cores comuns e representativas ao povo local. Esclareceu que a cor vermelha existe no brasão de armas do município, não vinculando ao partido político da prefeita. Diz ainda que o logotipo da gestão são nas cores laranja e vermelha também não fazendo referência partidária.

A Prefeita informou o cumprimento da liminar de repintura dos estabelecimentos públicos.

Livia Luana Costa Oliveira é filiada ao Partido Socialista Brasileiro (PSB) cujas cores são a amarela e a vermelha nos termos do próprio estatuto do partido. Pelas fotos apresentadas, verifica-se que as cores indicadas e a logomarca vem sendo empregadas nas pinturas de diversos bens públicos, o que revela, a princípio, indícios de conduta de improbidade administrativa. A ação corre na Justiça.